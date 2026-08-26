Columnistas

La pensión de superlujo a la que no renuncia el chavismo

¿Por qué triunfar en lo que libremente se buscó con avidez genera cargas para el pueblo? Es como que una persona ruegue a sus padres que lo escojan como heredero de la vaca y, una vez que la tiene, los obligue a que se la ordeñen, le lleven la leche a la casa y le hagan la natilla y el queso

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Por Ottón Solís
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Laura Fernández
Señor expresidente, Rodrigo Chaves, y señora presidenta, Laura Fernández, construyan gobernabilidad no instigando con una retórica irritada, sino con hechos ejemplarizantes. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)







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