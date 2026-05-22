Columnistas

La peligrosa sed de populismo que hoy redefine a América Latina

El verdadero peligro radica en sociedades que terminan aceptando la erosión institucional como un precio tolerable a cambio de castigar a las viejas élites

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Por John Mario González
senador Iván Cepeda
El candidato de izquierda radical Iván Cepeda participará en las elecciones colombianas del 31 de mayo. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







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