Columnistas

La peligrosa impaciencia frente a los límites del poder

Costa Rica necesita autoridades que enfrenten al crimen, sí, pero sin convertir la excepción en método ordinario de gobierno

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Por José Daniel Rodríguez Arrieta
Puño apretado en primer plano, hombre con traje
La promesa de “mano dura” del actual gobierno trae algo de fondo: empieza a perfilarse una forma de entender el poder público en que los controles democráticos, las garantías y los contrapesos se presentan, cada vez más, como obstáculos para gobernar. (Shutterstock/Imagen)







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José Daniel Rodríguez Arrieta

José Daniel Rodríguez Arrieta

Comunicador para el cambio social, máster y doctorando en Derechos Humanos, y escritor. Es docente e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas y del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, y ha sido consultor para diversos entes, nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y migración.

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