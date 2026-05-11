La patada, la humillación y la redención de David Beckham

La redención de Beckham no llegó en un mundial. Llegó después, en Old Trafford. Minuto 93. Inglaterra al borde del abismo. Grecia lo estaba dejando fuera.

Hay derrotas que no llegan desde fuera. No las trae el rival ni la mala suerte. Llegan desde dentro, cuando un instante basta para romper la imagen que habíamos construido de nosotros mismos y nos deja frente a una verdad incómoda: a veces no nos vence lo que tenemos enfrente, sino lo que todavía no sabemos gobernar.

A muchos nos ha pasado: una respuesta dicha desde la rabia, una decisión tomada desde la herida, un gesto impulsivo que termina costando mucho más de lo que imaginábamos. Hay trampas que no aparecen para que las veamos venir. Aparecen para revelarnos quiénes somos cuando todavía no sabemos dominarnos.

Eso fue, en el fondo, lo que ocurrió contra Argentina en 1998. Inglaterra tenía a un joven David Beckham, todavía envuelto en esa mezcla entre talento y orgullo que acompaña a quienes han sido tocados demasiado pronto por la luz. Del otro lado estaba Simeone, que entendía otra clase de partido: no solo el táctico, también el emocional. Estaba leyendo al hombre.

Simeone vio en Beckham lo que Beckham todavía no había terminado de ver en sí mismo: un futbolista inmenso, sí, pero todavía gobernado por una parte inmadura de su carácter. Una parte que necesitaba responder, que confundía dignidad con reacción.

Entonces ocurrió. La patada. La expulsión.

Pero quizá lo más importante de ese momento no fue la tarjeta roja. Fue la revelación. El fútbol, a veces, no castiga solamente una acción: desnuda una verdad. Le mostró a Beckham que el talento no alcanzaba, que la fama no alcanzaba, que había algo más por construir. Algo que no se entrenaba con balón, sino con fuego.

Después vino el infierno. Y el infierno no siempre arde con llamas. A veces arde con burlas, insultos y estadios enteros recordándole a un hombre el peor segundo de su vida. Pero ahí también se juega la verdad de una persona. Porque cuando la caída llega, casi todos enfrentamos la misma decisión: romperse o construirse. Beckham eligió trabajar, aguantar y pulirse por dentro mientras el mundo seguía mirándolo desde aquel error.

Eso hacen el fuego y el tiempo cuando no destruyen: limpian, transforman. Hay derrotas que humillan. Pero hay otras que, si uno soporta quedarse dentro del dolor sin huir, terminan quemando lo que sobra: el orgullo inútil, la reacción fácil, la necesidad de probarle cosas al mundo. Y cuando eso cae, aparece algo más valioso que el brillo: la solidez.

Tal vez eso fue lo que Beckham construyó en esos años. No una revancha. Un hombre.

Por eso, su redención no llegó en un mundial. Llegó después, en Old Trafford. Minuto 93. Inglaterra al borde del abismo. Grecia lo estaba dejando fuera.

Un tiro libre. Nada más. Pero ahí no estaba solo el partido. Estaban también los años, la culpa y el peso de una historia que todavía no había terminado de cerrarse. Beckham toma el balón, retrocede, respira. El mundo se reduce a eso: una pelota detenida, una barrera, un arco y un hombre frente a sí mismo.

Tomar ese balón también era exponerse otra vez, volver al lugar donde ya había caído y decidir, esta vez, no esconderse.

Corre. Golpea. La pelota supera la barrera, gira, cae. Gol.

Old Trafford explota. Inglaterra respira. Y Beckham entiende que no es solo un gol. Es la salida.

Tal vez ese fue el momento en que los aficionados ingleses lo perdonaron. Pero quizá fue algo más importante: el momento en que Beckham dejó de ser el hombre que cayó en el 98 y se convirtió en el hombre que había construido en silencio durante todos esos años.

Porque la vida no siempre redime en el escenario perfecto. A veces devuelve el balón tarde. A veces espera hasta el minuto 93. Y ahí no basta con querer. Hay que tener el valor de tomarlo y de patear.

Porque, al final, todos, alguna vez, volvemos a tener el balón en los pies frente al lugar donde antes caímos. Y tal vez vivir también consista en eso: en atreverse a patear otra vez, hasta descubrir que la segunda oportunidad no venía a cambiarnos la historia frente al mundo, sino a reconciliarnos con nosotros mismos.

andresarias17@gmail.com

Andrés Arias es máster en rendimiento y entrenador con licencia A Pro.