Columnistas

La paradoja democrática debido a la cual escribo

Nada tiene sentido si no volvemos a entendernos recuperando un espacio público común

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Por Carlos Cortés

“Qué tiempos estos en que escribir sobre árboles es casi un crimen porque significa callar sobre tanta injusticia”, decía Bertold Brecht hace 90 años, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. No sé qué guerra estamos librando ahora, pero sin duda percibimos la sensación de inseguridad, que es el mayor combustible del miedo y la violencia, como sabe bien el populismo.








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