Columnistas

La obsesión de Donald Trump por convertir todo el país en una extensión de su marca

Cuando un presidente quiere poner su nombre a instituciones públicas mientras aún gobierna, la línea entre el Estado y el gobernante empieza a confundirse. No es un reconocimiento histórico, sino un acto de egolatría

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Por Andrés Hernández Alend
Edificio de la Torre Trump en la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos
Como empresario del sector inmobiliario, Trump siempre fue hábil para promocionar su nombre como marca comercial. Esta es la Torre Trump, en Nueva York, cuya construcción empezó en 1979. (Shutterstock/Foto)







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