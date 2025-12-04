Columnistas

La nueva era del miedo en Rusia: Putin copia los métodos de Stalin

La desilusión de los rusos con la guerra de Ucrania es cada vez mayor. Se les prometió una victoria rápida, pero ha sido un conflicto prolongado y costoso. ¿Y para qué? En casi cuatro años, Rusia ha logrado ocupar menos del 12% del territorio ucraniano

EscucharEscuchar
Por Nina L. Khrushcheva
Con una inflación superior al 8%, muchos rusos tienen dificultades para cubrir necesidades básicas como la alimentación, el combustible, los servicios públicos y los medicamentos. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PutinStalinRusiaUcrania

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.