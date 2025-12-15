Columnistas

La Navidad y el agrio territorio de la lucha electoral

‘Si queremos vivir juntos en armonía, es fundamental que podamos mantener debates sensatos sobre aquellos asuntos que agitan profundamente nuestras pasiones’, dijo un sabio filósofo anglo-ghanés

EscucharEscuchar
Por Carlos Arguedas Ramírez

¿Celebro o deploro que el tiempo vuele? “Caminar despacio, a ver si, tentado el tiempo, hace lo mismo”. Esto escribía la poeta uruguaya Ida Vitale. Se comprende su anhelo, sobre todo teniendo en cuenta que ella es más que centenaria (nació en 1923). ¿O lo que en verdad importa no es el paso, sino si alguien camina a nuestro lado, ajenos ambos a la veleidad del tiempo, en complicidad y estrecha compañía? Esto, después de todo, ¡cómo se echa de menos!








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hilando finoCarlos Arguedas RamírezNavidadelecciones 2026debates electorales
Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.