La Navidad y el agrio territorio de la lucha electoral

¿Celebro o deploro que el tiempo vuele? “Caminar despacio, a ver si, tentado el tiempo, hace lo mismo”. Esto escribía la poeta uruguaya Ida Vitale. Se comprende su anhelo, sobre todo teniendo en cuenta que ella es más que centenaria (nació en 1923). ¿O lo que en verdad importa no es el paso, sino si alguien camina a nuestro lado, ajenos ambos a la veleidad del tiempo, en complicidad y estrecha compañía? Esto, después de todo, ¡cómo se echa de menos!

El caso es que ahora mismo coinciden el tiempo de los debates electorales, por un lado, y por otro el de una temporada navideña más bien remisa, de momento, a mostrar su mejor clima. Acontecimientos tan distintos, ¿es posible conjugarlos?

Presumo que los debates van en la dirección de añadir información y racionalidad al proceso y a las decisiones electorales; ignoro si lo logran, o en qué medida, pero estaría bien que así fuera. Sería valioso, entre otras cosas, para favorecer además el principio de responsabilidad política, tan maltrecho gracias a la volatilidad del discurso público.

Cavilando en torno a los debates a fin de escrutar lo que en ellos se dice de manera muchas veces improvisada, o alegremente, es buena idea que echemos mano de los consejos de Maquiavelo y de Bismark. El primero decía que el príncipe que se propone grandes objetivos necesita del engaño; el segundo definió la política como “el arte de lo posible”. Alguien, ahora no recuerdo quién, tal vez para tender un puente entre los dos, precisó que la política es más bien el arte de la quimera, proposición que, bien mirado, puede servir lo mismo para un roto o para un descosido.

Pero ya que, como mencionaba al principio, este es el tiempo de la Navidad, cuando con un poco de suerte el ánimo se deja tentar por genuinas aspiraciones de comprensión, concordia y humanidad, tal vez ese impulso altruista pueda permanecer y llevarse hasta el agrio territorio de la lucha electoral.

Si así fuera, nos permitiría explorar lo que propone K. A. Appiah en un libro cuyo título ya de por sí es sugestivo: “Las mentiras que nos unen”. El filósofo anglo-ghanés escribe que “si queremos vivir juntos en armonía, es fundamental que podamos mantener debates sensatos sobre aquellos asuntos que agitan profundamente nuestras pasiones”.

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.