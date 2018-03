Hay datos que indican que hoy en Australia hay más canguros que a la llegada de los europeos, pero son materia de discusión: en muchas partes de Australia donde en otros tiempos los canguros abundaban, hoy son escasos. Algunas especies están en extinción, pero el gobierno australiano asegura que las cuatro cuya caza es legal (entre ellas, el canguro rojo) no lo están; hay faunólogos que no están de acuerdo. Sin embargo, la polémica por la matanza de canguros no depende de eso, ya que el peligro de extinción no es el único factor en juego. Básicamente, lo que se discute es el modo inhumano en que mueren muchos de ellos.