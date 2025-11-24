Columnistas

La metástasis climática y lo que la COP debe entender

En lugar de comportarnos como parte de un organismo complejo y cooperativo, hemos empezado a actuar como células cancerígenas: expandiéndonos sin control, consumiendo más recursos de los que el sistema puede reponer, destruyendo tejidos vitales

Por Aimée Leslie
Un llamado a proteger la Amazonía
La Conferencia de la ONU sobre el cambio climático en Belém, Brasil, concluyó el pasado viernes 21. El 15 de noviembre tuvo lugar una marcha en la que miles de personas exigieron "soluciones reales" al calentamiento global causado por el ser humano. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)







Tiene un doctorado en Transiciones hacia la Sostenibilidad de la Universidad de Lancaster y cuenta con 20 años de experiencia en varias ONG ambientales en países como Argentina, México y Suiza. Actualmente, se desempeña como directora de Conservación de WWF-Perú.

