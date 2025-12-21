Columnistas

La mejor época del año: dar, compartir, abrazar y recapacitar

Espero que estos días de paz hagan recapacitar a muchos sobre el riesgo que implica perder paulatinamente la Costa Rica que nos permitía convivir en paz, pese a las discrepancias y los diversos puntos de vista

Por Nuria Marín Raventós

Agradezco a mis padres, cuya ausencia siempre resulta muy sensible en estas fechas, e igualmente a mis abuelos, porque ambos me enseñaron cómo la Navidad es la época más bella del año, pues permite sacar lo mejor de cada persona y, sobre todo, es tiempo para dar y recibir mucho amor.








