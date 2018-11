No existe posibilidad de exceso al describir sus obscenas patologías políticas. Ese Trump paulista se mantuvo 27 años diciendo barbaridades como diputado. Pero sus bravuconadas ya no dan risa porque están transformadas en peligros inminentes. Lo peor es posible. Alguno de sus prejuicios puede traducirse en política pública amenazante. Es el Halloween brasileño con máscaras de espanto incluidas. Brasil y el mundo deben tomar nota de sus nefastos dogmas ideológicos: abiertamente homófobo, furiosamente misógino y en extremo racista, hace apología de la tortura y se relame con la nostalgia de feroces dictaduras militares del oscuro pasado brasileño. Una aventura militar contra Venezuela no puede excluirse.