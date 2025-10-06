Columnistas

La iniciativa legislativa ampliada

Desde principios de siglo se creó en la Constitución la llamada ‘iniciativa popular’, un medio de participación ciudadana directa en la formación de la ley del que parece que casi nadie se ha enterado, porque ha sido muy modestamente empleado

Por Carlos Arguedas Ramírez

No garantizo la pulcritud de mi memoria, pero recuerdo que hace ya muchos años, el reglamento de la Asamblea Legislativa contenía una curiosa disposición que prescribía el requisito, apropiado a la altura de aquellos tiempos, que se debía cumplir para presentar proyectos de ley y dar con ello el impulso inicial al procedimiento legislativo. La regla decía poco más o menos que los proyectos debían presentarse escritos a máquina y a doble espacio.








Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

