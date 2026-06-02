Columnistas

La independencia del juez es una garantía ciudadana

Un juez que puede ser removido fácilmente por una mayoría ordinaria corre el riesgo de decidir según intereses políticos y no jurídicos

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Por Gustavo Román
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En las democracias, se quieren jueces que solo se postren ante la ley y no ante ninguna autoridad humana, ni siquiera la de la opinión pública. (Shutterstock/Shutterstock)







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