Columnistas

La impunidad no rehabilita: la cultura del acoso sexual

Hemos construido un sistema que exime a los hombres de responder por sus actos, especialmente cuando se trata de violencia sexual. La impunidad, desde el aula escolar hasta la Asamblea Legislativa, no convierte a nadie en inocente; solo normaliza y agrava los crímenes

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Por Andrea Vásquez
Sombrilla blanca abierta en medio de muchas sombrillas negras. Concepto de diferenciarse, ser diferente
Globalmente, solo entre el 5% y el 15% de los casos de violencia sexual llegan a ser denunciados, y de esos, solo entre el 1% y el 3% terminan con una condena efectiva, según datos de Naciones Unidas. ¿Quién denunciaría con esas posibilidades tan diezmadas? Mi hija lo hizo. (Shutterstock/Imagen)







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Andrea Vásquez

Andrea Vásquez

Ha trabajado la mayoría de su carrera en áreas relacionadas con derechos humanos y ejecutando intervenciones para promover la diversidad, la equidad y la inclusión. Está interesada en la innovación social, el feminismo y las ciencias del comportamiento. En el 2024 publicó su primer libro, llamado 'Batido verde'.

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