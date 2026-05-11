Columnistas

La ilusión de los límites constitucionales frente al autoritarismo

La inviolabilidad de la Constitución, su integridad y entereza, puede ser un obstáculo o una ventaja

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Por Carlos Arguedas Ramírez

Corre el año 1938. Schuschnigg, canciller austríaco, acude a entrevistarse con su homólogo alemán en el Berghof, la residencia vacacional de este último, quien lo ha llamado.








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Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

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