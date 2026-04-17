Columnistas

¿La IA ya puede curar enfermedades? Esta es la respuesta desde la ciencia

A pesar de las enormes inversiones hechas, a 2026 no existe un solo medicamento en el mercado desarrollado completamente por IA

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Por María José Durán G.
Inteligencia artificial IA y medicina, curar enfermedades, médicos y avances tecnológicos
Entre 2020 y 2023, la inversión global en IA para salud superó los $45.000 millones. (Shutterstock/Imagen)







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