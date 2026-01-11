Columnistas

La humanidad. Votemos por la humanidad

Este primero de febrero, votemos por quien le dé una palmada en la espalda al país, no por quien viene aplastando aquello que nos queda

EscucharEscuchar
Por Isabel Gamboa Barboza
Ilustración generada con IA: manos formando un corazón sobre el mapa de Costa Rica
Siempre la humanidad llega. Siempre hay alguien. (Imagen creada con IA/Imagen creada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Isabel Gamboa Barbozaelecciones 2026humanidad

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.