Columnistas

La hora de las mujeres en Costa Rica

La discriminación comienza desde la forma en que se nos evalúa: a las mujeres se nos juzga por el desempeño, mientras que a los hombres se les valora por su potencial

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Por Nuria Marín Raventós

El viernes asumió como nueva presidenta de la República doña Laura Fernández. Aunque no voté por ella ni por sus diputaciones, como mujer –y, sobre todo, como alguien que ha luchado durante más de 40 años por el empoderamiento femenino–, debo decir que me alegra que, por segunda vez en la historia del país, una mujer dirija los destinos de Costa Rica.








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Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

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