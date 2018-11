Es urgente que entendamos que no es cierto que la migración sea una fuerza devastadora, uno de los grandes problemas planetarios. No es cierto que las personas emigren únicamente de países subdesarrollados a países desarrollados. No es cierto que los inmigrantes causen necesariamente pérdidas económicas a los países donde llegan. Si no abandonamos estas falsas creencias, y si no logramos que también las abandonen nuestros pueblos, seguiremos alimentando con odio e intolerancia la xenofobia y la exclusión en el seno de nuestras sociedades.