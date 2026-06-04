Columnistas

La guerra silenciosa por el poder: una fábula para tiempos de ambición

Lo que había comenzado como una competencia discreta se transformó en una compleja red de alianzas frágiles, favores pendientes y lealtades inciertas

EscucharEscuchar
Por Jaime Robleto
Búho, lechuza en rama de árbol, sabiduría
Cuando se acercó el final del mandato del Gran Magistrado Búho, la atención de todos se dirigió hacia la elección de quien habría de sucederlo. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jaime Robletolucha por el poderambiciónfábulas
Jaime Robleto

Jaime Robleto

Doctor en Derecho, máster en Derecho Penal, Juez de apelación de sentencias penales con más de 31 años de experiencia en el Poder Judicial, es psicólogo forense y filósofo. Ha sido docente en la UCR y otras universidades.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.