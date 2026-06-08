Columnistas

La gran pregunta de la IA: ¿quién debe quedarse con la riqueza que genera?

Si la inteligencia artificial pertenece al pueblo, habrá que definir pronto si ese pueblo es solo el de Estados Unidos o también el resto de nosotros, proveedores invisibles de una riqueza que otros ya empezaron a repartir

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Por Mauricio París

La inteligencia artificial (IA) no surgió por generación espontánea en Silicon Valley, sino que se entrenó con libros, imágenes, canciones, investigaciones, conversaciones, periódicos y obras que durante siglos han producido millones de personas. Si la materia prima fue colectiva, ¿por qué el beneficio debería ser exclusivamente privado?








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Mauricio París

Mauricio París

Abogado experto en tecnología, medios y telecomunicaciones.

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