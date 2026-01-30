La generación que tomará las riendas del país

Any Pérez: "Recomiendo leer los textos de este diverso grupo de votantes porque ellos representan a una generación que pronto pesará en la comunidad de profesionales o de trabajadores y, más adelante, tomará las riendas del país".

Cincuenta y cuatro jóvenes, votantes por primera o segunda vez, han escrito en esta sección, desde el inicio de la campaña. Aceptaron con entusiasmo la invitación para seleccionar un tema de su interés, investigarlo, analizarlo y expresarlo con argumentos pero sin evidenciar preferencias partidarias específicas.

La solidez de sus textos desmiente el supuesto desinterés de la juventud por la política y por lo público.

Si bien, en algunos, hay un matiz de nostalgia por una Costa Rica que solo han conocido por anécdotas y por libros de historia, no idealizan ninguna Costa Rica paradisíaca que nunca existió, porque saben que en el caldo de cultivo de la corrupción y la desigualdad han germinado los flagelos que hoy sufrimos con la precarización, la criminalidad y la violencia, sobre todo la de género.

Este grupo estudia en la universidad, pero vive en los mismos barrios, viaja en los mismos buses y sus familias viven las mismas congojas que las demás para estirar el dinero hasta fin de mes.

Por eso, logran centrar su análisis en el impacto de la política pública en su vida cotidiana. Hablan de educación, salud, seguridad, infraestructura, ciencia, ambiente, deporte, arte, recreación y relaciones sociales y digitales.

Saben que los diagnósticos sobran y las soluciones han sido validadas desde hace años y por eso exigen En voz alta a la clase política que asumirá el nuevo gobierno en mayo, que acelere la toma de decisiones para detener la debacle.

Exigen acciones, no promesas ni gritos. Por eso, en sus textos hay severas llamadas de atención y jalones de oreja a sus mayores por el pésimo ejemplo de fanatismo, intolerancia e irracional obstinación que han demostrado en esta campaña.

Pero en los textos no hay pesimismo. Al contrario, miran con esperanza hacia adelante y aspiran a que Costa Rica siga siendo ejemplo internacional en protección de derechos humanos y ambientales.

Señoras y señores, recomiendo leer sus textos porque este diverso grupo de votantes representa a una generación que pesa ahora en el padrón electoral, pero pronto también pesará en la comunidad de profesionales o de trabajadores y, más adelante, tomará las riendas del país.

Gracias a La Nación por crear esta sinergia con UCR-Electoral.

Any Pérez es docente de Periodismo en la Universidad de Costa Rica (UCR).