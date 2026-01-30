Columnistas

La generación que tomará las riendas del país

Este grupo estudia en la universidad, pero vive en los mismos barrios, viaja en los mismos buses y sus familias viven las mismas congojas que las demás para estirar el dinero hasta fin de mes

EscucharEscuchar
Por Any Pérez
Any Pérez, docente en la Escuelas de Comunicación Coletiva de la UCR. Proyecto En Voz alta, de Opinión
Any Pérez: "Recomiendo leer los textos de este diverso grupo de votantes porque ellos representan a una generación que pronto pesará en la comunidad de profesionales o de trabajadores y, más adelante, tomará las riendas del país". (Cortesía: Any Pérez/Cortesía: Any Pérez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
elecciones 2026En voz altaAny Pérez

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.