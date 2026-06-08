Columnistas

La era de las ‘realidades embusteras’ y la crisis de la verdad

Fue el profesor Anthony Oettinger a quien primero oí hablar del deterioro del discurso público y del surgimiento de una cultura mediática y social cada vez más centrada en la imagen, la apariencia y el espectáculo. Corría el año 1991

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Por Clotilde Fonseca
Prensa escrita, periódicos, y transición al periodismo digital, celular cargándose. Teléfono celular sobre periódicos doblados
Neil Postman sostiene que el surgimiento de la televisión y la cultura de la imagen poco a poco desplaza la preeminencia de la cultura tipográfica. Ese cambio produce un desarraigo de la lectura y de la fuerza de la palabra escrita. (Shutterstock/Imagen)







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