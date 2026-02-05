Columnistas

La elusiva búsqueda de la ‘Tercera República’

El gobierno electo posee, pues, un robusto mandato para gobernar. No logró la mesa gallega, pero le alcanza para pasar leyes sin preocuparse de negociar con opositores. Ya no valdrá la excusa de que no lo dejan gobernar

Por Jorge Vargas Cullell

El gane del oficialismo fue contundente, reforzado por una amplia participación electoral. La última vez que el partido ganador de los comicios presidenciales logró mayoría en la Asamblea Legislativa fue hace 40 años. Indispensable notar, sin embargo, que el ayote quedó partido por la mitad: una apoyó al oficialismo y la otra, lo adversa.








