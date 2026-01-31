Columnistas

La elección más importante en décadas: cuatro razones para reflexionar su voto

Restringir gasto público –para ejercer disciplina fiscal– sacrificando la salud y educación de la sociedad es como si un padre de familia decidiera dejar de dar de comer a sus hijos para exhibir una cuenta bancaria limpia. Algo oprobioso e inhumano

EscucharEscuchar
Por Jaime Ordóñez
Fotografía de marzo de 2023. Segundo arribo de prisioneros al Cecot, la megácarcel construida por el gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jaime Ordóñezelecciones 2025ir a votarcontinuismoregímenes autoritariosdictadura
Jaime Ordóñez

Jaime Ordóñez

Director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad y ha sido profesor invitado en la Universidad de Columbia, NY; Tulane New Orleans; Center for Latin American Studies, Maryland University. Catedrático de la UCR. Autor de 18 libros y más de 190 articulos especializados en su disciplina en 'journals' nacionales y extranjeros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.