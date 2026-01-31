La elección más importante en décadas: cuatro razones para reflexionar su voto

Fotografía de marzo de 2023. Segundo arribo de prisioneros al Cecot, la megácarcel construida por el gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador.

En lo que me alcanza la memoria, no recuerdo una elección tan decisiva como la de este 1.° de febrero. Lo que está en juego es la supervivencia del modelo republicano en Costa Rica.

Las democracias no son eternas. Pueden deteriorarse y transformarse en gobiernos autoritarios. Y los autócratas llegan al poder generalmente por las urnas, no necesariamente con golpes de Estado. La fórmula es siempre la misma: lo hacen gritando y vituperando, demonizando el pasado, polarizando a la sociedad.

Pongo cuatro ejemplos en América Latina: Hugo Chávez, en Venezuela; Daniel Ortega, en Nicaragua; Nayib Bukele, en El Salvador, y Javier Milei, en Argentina. Dos gobiernos autoritarios de izquierda y dos de derecha. Todos llegaron al poder por las urnas.

Hubo otros modelos autoritarios que también ganaron elecciones, como Fujimori, en Perú, o Abdalá Bucarán, en Ecuador, etcétera. La historia es larga.

Todos lo hicieron demonizando el pasado e insultando a quien se le oponían. Lo del “tic-tac”, la “cremita de rosas”, y agresiones verbales semejantes en la Costa Rica actual, son expresiones que ya se dijeron de otras formas y en otros lugares. “Los burgueses imperialistas”, decía Chavez en Caracas. O “el zurderío de mierda”, dice Milei de cualquier adversario. Los insultos son propios de los autócratas. los demócratas no insultan. Dialogan, conversan, hacen acuerdos.

Lo grave es que reconstruir las democracias puede tomar años o, quizá, décadas. Entre Chávez y Maduro cumplieron ya 27 años de poder, y el futuro de Venezuela sigue siendo incierto. Ortega está a punto de cumplir 30 años al mando de Nicaragua, el tirano más antiguo de América Latina después de Stroessner. Bukele lleva seis años, pero ya se las arregló para eliminar los controles del Legislativo y el Judicial, y manipular el Tribunal Electoral. Su megacárcel tiene solo la mitad de mareros; la otra mitad son perseguidos políticos, periodistas, ciudadanos inocentes que osan oponerse a su gobierno. Lo hizo eliminando las “garantías constitucionales”. Sin juicio previo ni derechos de defensa. ¿Les suena familiar?

¿Estoy exagerando? Para nada. A la prueba me remito. El propio Rodrigo Chaves ha traído a Bukele varias veces a Costa Rica como su paradigma internacional. Y quiere hacer aquí su megacárcel. Déjenme exponer cuatro razones.

Razón 1. La trampa de monopolizar el poder y cooptar el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos contralores

¿Qué hay detrás de la campaña de los “40 diputados” de Pueblo Soberano y los improperios contra cualquiera que se oponga a la idea? Lo mismo que hicieron Daniel Ortega, en Nicaragua; Chávez, en Venezuela, y Bukele, en El Salvador: eliminar los controles del Poder Legislativo, esenciales en una democracia.

Estos controles se llaman los frenos y contrapesos (check and balances) y son parte de las democracias modernas. Fueron formulados por Montesquieu en la Ilustración, y después y los adoptaron todos los sistemas constitucionales del siglo XIX y XX. Admirados gobernantes (Roosevelt, Adenauer, Churchill, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Mitterrand, Merkel, etc.), los que hicieron grandes obras en sus países, lo hicieron siempre negociando con el Parlamento; bajo los controles del Poder Judicial y los organismos de fiscalización.

Pero aquí se busca otra cosa: centralizar el poder; eliminar la oposición; demonizar e insultar el adversario. Y ese modelo siempre fracasó, en el corto o mediano plazo. Pero, a costa de un grave daño social.

Razón 2. La trampa de la Constituyente

¿Les suena familiar lo de los “40 diputados” para convocar a una Constituyente? La Constituyente es otra forma de eliminar los controles del poder y tratar de entronizar un modelo autoritario.

Augusto Pinochet, el sanguinario dictador de Chile, hizo su Constituyente en 1980. Daniel Ortega hizo dos Constituyentes, la de 1980 y la de 2025. Hugo Chaves, en Caracas, hizo su Constituyente en 1999, para ejercer su modelo autoritario y vertical. Bukele hizo su Constituyente en enero de 2025, para así allanar el camino a la reelección indefinida y el control absoluto del Estado. ¿Les suena familiar otra vez?

Los países serios, las democracias maduras del mundo, no andan cambiando Constitución cada media hora. La Constitución inglesa tiene cinco siglos; la estadounidense data de 1787; la francesa, de la V República, viene desde 1958. La de Noruega es de 1814. La nuestra, de 1949, es más bien moderna; es excelente y tiene todos los requisitos de frenos y contrapesos. Por algo la quieren cambiar…

Razón 3. La trampa de la macroeconomía, mientras se empobrece a la sociedad

El actual gobierno blasona números macroeconómicos de disciplina fiscal, un déficit de cuenta corriente de 1,1% del PIB, inflación del 2,4% y reservas en el Banco Central de $17.000 millones.

Pero la economía jaguar no es lo que parece. No es la economía de la gente. Esto se ha hecho a costa de un recorte salvaje de la inversión social y de hipotecar el futuro de, al menos, dos generaciones. El recorte en educación es mayúsculo. En lugar del 8% del PIB en educación, Costa Rica apenas invierte hoy el 4,9%, la mayor caída en inversión educativa de los últimos 40 años. Se cerraron 60.000 becas del programa Avancemos y hay casi 875 escuelas con orden sanitaria; destartaladas. El Índice de Escolaridad es de apenas el 44%, es decir, un 56% de nuestros estudiantes ni siquiera se gradúan de secundaria. Terminan en manos de la droga, la delincuencia y el narcotráfico.

Igual sucede con la inversión en salud. La deuda con la CCSS asciende hoy a $4,3 billones de colones, la más grande en la historia. La deuda venía arrastrada del pasado, pero este gobierno la hizo crecer en más de un 35%. La situación hospitalaria y de los Ebáis es gravísima. Ni siquiera el Hospital de Cartago se pudo construir en estos cuatro años. Todos los días mueren ocho personas en Costa Rica a causa de las listas de espera de la CCSS.

Restringir gasto público –para ejercer disciplina fiscal– sacrificando la salud y educación de la sociedad es como si un padre de familia decidiera dejar de dar de comer a sus hijos para exhibir una cuenta bancaria limpia. Algo oprobioso e inhumano.

Razón 4. Una sociedad tomada por la droga

Este gobierno tomó decisiones gravísimas y oscuras (como quitar el Servicio de Guardacostas y Control de Droga de Drake, Sierpe y otros lugares) y no poner los prometidos escáneres durante casi tres años, lo cual ha permitido el ingreso y la salida masiva de droga desde Costa Rica. En estos momentos, estamos en el top 5 de exportación de cocaína a Europa.

Y la droga ha deformado nuestra sociedad. Maleó a nuestros jóvenes, quienes dejan el colegio para dedicarse al narcomenudeo; corrompió a muchos de nuestros políticos y a las instituciones; generó una economía de “blanqueo” de cientos de negocios dedicados a lavar dólares; impactó nuestro tipo de cambio del dólar y dio paso a una economía falsa, en la cual el país jamás tiene la producción real para una revalorización de la moneda nacional resultante de exportaciones y de la balanza de pagos. La droga está pudriendo las raíces del país, sus instituciones y el futuro de las próximas generaciones.

Es mucho lo que se juega Costa Rica en esta elección. Por eso, hay que salir a votar para evitar esta tendencia; más directamente: hay que evitar el continuismo. Solo el voto suyo, el de todos nosotros, puede rectificar el rumbo del país.

ordonez@icgweb.org

Jaime Ordóñez es director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad.