Columnistas

La doña Laura que le pediría al Niño

Qué gusto da ver cómo Sheinbaum no tiene entre las enaguas en el Palacio Nacional a su mentor y anterior presidente, aunque Andrés Manuel López Obrador haya dejado el poder con una popularidad de alrededor de 70%

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Cordero Arias
Rodrigo Chaves y Laura Fernández, conferencia de prensa luego de Consejo de Gobierno
Es poco lo que doña Laura ha mostrado hasta ahora y poco lo que se conoce de ella como persona y académica. No sabemos qué libro lee en este momento, cómo se informa del acontecer mundial, qué opina del conflicto en Oriente Medio ni cómo define sus fortalezas como política. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezJuan Fernando CorderoGolda MeirMargaret ThatcherClaudia SheinbaumAngela MerkelRodrigo de Jesús ChavesIndira Gandhiarrastrar las erres

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.