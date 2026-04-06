Columnistas

La dicotomía del vivazo, intrépido y ‘carga’, versus el baboso que sigue las reglas

La frase popular ‘cada uno en su casa y Dios en la de todos’ deja de ser un dicho pintoresco para convertirse en una forma de vida

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Por Juan José Romero Zúñiga
Si, en carretera, dar campo parece un acto de debilidad –no de cortesía, respeto o convivencia–, en los parqueos donde escasea el espacio, la guerra por conseguir un lugar es aún más cruda. Esta fotografía de archivo lo refleja.







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Juan José Romero Zúñiga

Juan José Romero Zúñiga

Académico universitario con 30 años de experiencia en docencia, investigación y extensión. En la actualidad, es académico de tiempo completo en la Universidad Nacional (su alma máter), y en la Universidad de Costa Rica.

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