La desobediencia del beso público

En estos tiempos difíciles, mostrar afecto en público puede ser la señal que necesitamos de que todavía tenemos pulso y hay espacio para la lucha

Por Andrea Vásquez R.
Pareja besándose en la calle, en medio de la gente. Beso público
Un beso en público puede ser una desobediencia a un "status quo" puritano o puede ser también una declaración de que, en medio de este mundo roto y deshumanizante, aún tenemos fuego. (Shutterstock/Foto)







besobesarbesos de amorbesos en públicomachismo

