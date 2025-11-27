Columnistas

La democracia de los piratas

Esos hombres, a los que la historia oficial llamó criminales y que vivieron fuera de la ley, habían entendido algo esencial: que la libertad necesita reglas y que el poder, para no convertirse en tiranía, debe dividirse

Por Mauricio París
Piratas, barco pirata
Cuando algunos repiten insistentemente que los controles son trabas, conviene recordar que incluso en los barcos piratas, donde todo podía resolverse a cañonazos, existía una forma primitiva de deliberación y de límite al poder. (Ilustración de Shutterstock generada por IA/Shutterstock)







