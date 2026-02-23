Columnistas

La creativa estrategia de doble llave de este gobierno

En esta materia, el orden constitucional y legal es permisivo. Hasta ahora no lo sabíamos, no era necesario o no nos habíamos dado cuenta

Por Carlos Arguedas Ramírez

Obedece a una estrategia gubernamental inédita que la futura presidenta de la República ejerza como ministra de la Presidencia desde su elección hasta que pronuncie el juramento de observar y cumplir la Constitución y las leyes.








Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

