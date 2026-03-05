Columnistas

La cosecha de buenas ideas apenas empieza

Por las mismas razones que aplaudo la idea del señor asesor de doña Laura, es que aplaudo las gestiones del Ministerio de Cultura para ir derruyendo el Teatro Nacional. Y ya que está en eso, pase a la historia volándose el Teatro de una sola vez. Hagamos una gran plaza de expresión para jaguares y no jaguares

Por Jorge Vargas Cullell

¡Qué buena idea! Pero, ¡qué genialidad! Se necesita mucha sabiduría para proponer algo que nadie había osado públicamente sugerir: pedirle a Estados Unidos que instale una base militar en el país para resolver nuestro problema de seguridad ciudadana. Es más, permítame, señor proponente y asesor de la presidenta electa, una muy humilde sugerencia concreta: pongámosla en el Golfo Dulce. Ahí los barcos de guerra se protegerán de las tormentas oceánicas; es una zona plana donde podemos poner varias pistas de aterrizaje y, de paso, aprovechamos para llevar real estate y prosperidad a la región sur, tan carente del progreso.








