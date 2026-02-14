Columnistas

La confianza como activo país

Sin información accesible, rendición de cuentas y controles efectivos, la confianza se erosiona. Y sin confianza, el desarrollo sostenible se vuelve cuesta arriba

Por Andrés Fernández Arauz

Costa Rica volvió a retroceder en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2025 de Transparencia Internacional. El país cayó al puesto 46 de 182 naciones, con una calificación de 56 sobre 100, por debajo de su mejor registro de 59 puntos en 2017.








Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

