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La columna de Irene Vallejo: Las negaciones de Pedro y las crueldades de un patio de colegio

La valentía es difícil: hay que ser muy fuertes para amparar al débil antes de que empiece a sonar la balada del gallo triste

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Por Irene Vallejo
Las negaciones de Pedro y el gallo que canta. Pedro, Jesús, pasión de Cristo. Pedro niega tres veces conocer a Jesús; luego del canto del gallo, llora.
Resulta revolucionario que, en la encrucijada de un conflicto protagonizado por un mesías, autoridades romanas y sumos sacerdotes, el narrador dirija su mirada compasiva hacia un pobre hombre angustiado. (Imagen de Shutterstock generada con IA/Imagen de Shutterstock generada con IA)







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