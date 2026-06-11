Columnistas

La columna de Irene Vallejo: La belleza secreta de meter la pata

Hay una belleza veterana y aguerrida en el hecho de reconocer las sandeces propias sin drama, disimulo ni autoflagelación

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Por Irene Vallejo
España: Monumento al novelista español Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote. Acompaña al personaje Sancho Panza.
“Equivocarse también es una forma de sabiduría” es una de las ideas que atraviesa la obra "Don Quijote de la Mancha", cuyos protagonistas fueron inmortalizados en este monumento en España. (Shutterstock/Foto)







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