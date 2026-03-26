Columnistas

La columna de Irene Vallejo: Cómo consolar (y por qué casi siempre lo hacemos mal)

Consolar es difícil. Y quien posee ese don termina siendo víctima de sus desvelos

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Por Irene Vallejo
Un grupo de monos, primates, inmersos en su ritual de acicalamiento mientras buscan con esmero garrapatas, piojos, en su pelaje
Convendría aprender a prestarnos este servicio recíproco, al estilo de los primates cuando se acicalan y desparasitan unos a otros para fortalecer los lazos de la comunidad. (Foto Rykie Sentosa Pondaag / Shutterstock/Foto Rykie Sentosa Pondaag / Shutterstock)







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