Columnistas

La columna de Irene Vallejo: Amores flemáticos

Todos idealizamos los primeros compases del enamoramiento, cuando hasta la tos puede sonar a piropo

EscucharEscuchar
Por Irene Vallejo
Edificio de noche, con algunas ventanas iluminadas
Acostados en camas distintas, sin haber visto a su cómplice de flemas, ambos imaginan estar en una cita. Pero ninguno se atreve a salir de su cuarto en la madrugada a buscar el abrazo que anhela. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Irene VallejoLa columna de Irene VallejoAmores flemáticospasiónenamoramientoLeopoldo AlasPlatón

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.