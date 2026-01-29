Columnistas

La clave es la Asamblea Legislativa

Esta nueva élite no se distingue por su talante democrático o su respeto a las reglas constitucionales. Quiere todo el poder para sí, a codazo limpio, luego veremos para qué

Por Jorge Vargas Cullell

En un régimen presidencialista como el nuestro, es natural que las elecciones presidenciales acaparen los focos. Y razón hay, pues quién gana esos comicios tiene bajo su férula la conducción política y administrativa de (casi) todo el aparato público. De manera directa o indirecta, el presidente de la República controla o, cuando menos influye de manera significativa, las prioridades y ejecución del 98% del presupuesto consolidado del sector público.








