Columnistas

La casa con el cuarto clausurado que alimentó años de fantasías

Aquel cuarto me enseñó muchas y muy diferentes cosas. Una muy elemental es que uno de los mayores estímulos de la inventiva humana es lo que no se conoce

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Por Carlos Arguedas Ramírez

La casa era grande, pero incomprensible, como diseñada sobre la marcha o por un loco. El zaguán por el que se entraba era largo y angosto, e iba estrechándose como un embudo; a un lado se sucedían los dormitorios.








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Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

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