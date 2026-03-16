Columnistas

La belleza que no vemos

Tengo la costumbre de pegar la vista al suelo cuando camino y hago como suele hacer la mayor parte de la gente, que no le gusta buscar por encima de la altura de su cabeza

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Por Carlos Arguedas Ramírez

Hoy, cuando caminaba como hago habitualmente muy de mañana, alcancé a ver un águila parada en el brazo de la cruz que corona una de las torres de la iglesia de Barva.








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Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

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