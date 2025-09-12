Columnistas

La alquimia de la fiesta electoral

La reciente encuesta de CIEP-UCR expone una advertencia: la de un electorado que, desde su indecisión o desdén, ni siquiera se siente invitado a nuestra fiesta nacional de cada cuatro años

Por Eduardo Ulibarri

Llegué tarde a ¡Por la fiesta!, pero al menos pude disfrutarla su último día, el domingo, en el Museo del Jade. La exposición –que quisiera, pero ya es inútil recomendar– estuvo abierta desde el 16 de noviembre pasado, para celebrar los 100 años del Instituto Nacional de Seguros, del que el museo es parte.








Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

