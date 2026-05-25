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Keylor Navas y el cansancio del examen permanente

Compartió vestuario con Cristiano Ronaldo. Con Benzema. Con Ramos. Más tarde, con Neymar, con Mbappé, con Messi. Vivió entre nombres gigantes, entre estrellas que ya entraban al campo envueltas por una jerarquía natural. Pero a él nadie lo colocó ahí por inercia. Tuvo que sostenerse

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Por Andrés Arias
Keylor Navas celebró el segundo gol de Pumas con mucha pasión desde su marco.
Actualmente, Keylor Navas juega como portero en los Pumas UNAM de la Primera División de México (Liga MX). (Pumas/Pumas)







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