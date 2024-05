Justicia impotente

Cuenta la prensa que el juez del proceso penal contra el expresidente estadounidense de cuyo nombre no quiero acordarme lo ha multado repetidamente por sus desmanes en el juicio. Al expresidente no le importa: es multimillonario, las multas no hacen mella en su bolsillo y a la postre le conviene más pagar que callar.

