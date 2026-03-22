Columnistas

Jürgen Habermas para todos

Observando la grave situación del planeta –deterioro de la democracia, ascenso de los populismos autoritarios, guerras, violencia verbal y violación sistemática de los derechos humanos–, Habermas es hoy más vigente que nunca

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Por Jaime Ordóñez
La obra de Jürgen Habermas se tradujo ampliamente al español.
La obra de Jürgen Habermas se tradujo ampliamente al español. (Florian Beier/The Holberg Prize)







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Jaime Ordóñez

Jaime Ordóñez

Director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad y ha sido profesor invitado en la Universidad de Columbia, NY; Tulane New Orleans; Center for Latin American Studies, Maryland University. Catedrático de la UCR. Autor de 18 libros y más de 190 articulos especializados en su disciplina en 'journals' nacionales y extranjeros.

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