Columnistas

Jueces presos, fiscales exiliados: la fuerte advertencia de Guatemala

Guatemala es un ejemplo extraordinario de las amenazas que trae un Ministerio Público dependiente de la política

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Por Marco Feoli

La posibilidad de solicitar detenciones, allanamientos o intervenciones telefónicas supone un poder enorme. Por ello, es tan relevante cómo se organiza una institución como el Ministerio Público que procesa casos entre personas privadas –atropellos, abusos sexuales, agresiones machistas, etc.– y, también, por actos que vinculan a quienes ostentan cargos políticos o tienen poder económico –corrupción, sobornos, abuso, etc.–.








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Marco Feoli

Marco Feoli

Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.

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