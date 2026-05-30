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Jóvenes sin título de secundaria: el grupo que más pierde empleo en Costa Rica

Los datos sugieren que el mercado laboral juvenil no se redujo de manera homogénea. Más bien, parece haberse reconfigurado en función del nivel educativo de las personas jóvenes

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Por Andrés Fernández Arauz

La caída del empleo juvenil en Costa Rica no afectó a todos los jóvenes por igual. Detrás de las cifras generales, empieza a aparecer un patrón mucho más preocupante: el mercado laboral parece haberse vuelto cada vez más excluyente para quienes no lograron terminar la secundaria.








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Andrés Fernández Arauz

Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

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