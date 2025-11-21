Columnistas

José Alfredo Bustamante, estudiante de Administración de Empresas: No más promesas ni presión social

En esta campaña, no renunciemos a nuestro sentido crítico frente a discursos fáciles que prometen soluciones inmediatas a problemas complejos

EscucharEscuchar
Por José Alfredo Bustamante
José Alfredo Bustamante. Estudiante de Administración de Empresas UCR. Proyecto En voz alta. Opinión
José Alfredo Bustamante: "Para estas elecciones, quiero planes de gobierno claros, no discursos cargados de promesas". (Cortesía: José Alfredo Bustamante/Cortesía: José Alfredo Bustamante)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José Alfredo BustamanteEn voz altaelecciones 2026populismo

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.