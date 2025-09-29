Columnistas

Javier Milei y la trampa del rey desnudo

Argentina ha entrado en un nuevo círculo vicioso. La pregunta no es solo si sobrevivirá a las elecciones legislativas del 26 de octubre, sino si llevará la economía al abismo

EscucharEscuchar
Por John Mario González
El presidente argentino Javier Milei (izq.) y su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei (der.), hacen un gesto durante el mitin de clausura del partido político La Libertad Avanza para las elecciones provinciales en Moreno, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 3 de septiembre de 2025. Los votantes de Buenos Aires participarán en las elecciones provinciales el 7 de septiembre de 2025. Estas votaciones son la primera prueba importante del apoyo a Milei desde que asumió el cargo en diciembre de 2023 con la promesa de reactivar la debilitada economía argentina mediante la reducción drástica del gasto público y la burocracia. (Foto de Luis ROBAYO / AFP)
El presidente argentino, Javier Milei, y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, durante el mitin de clausura del partido político La Libertad Avanza para las elecciones provinciales en Moreno, Buenos Aires. La derrota sufrida ante el peronismo, el 7 de setiembre, fue estridente. (JUAN MABROMATA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Javier MileiFMIeconomía argentinaDonald Trump

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.