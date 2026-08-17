Columnistas

‘Jaguares’ contra ‘canallas’: el regreso del maniqueísmo político

Dos verdades pueden coexistir sin anularse. Se puede rechazar el debilitamiento del Poder Judicial y, a la vez, ser crítico de cómo ese poder se ha administrado. Se puede querer mano dura contra la delincuencia sin apoyar posturas autoritarias

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Por Mauricio París

En La Odisea de Homero (no la de Nolan) no hay villanos. Los pretendientes de Penélope son ambiciosos y crueles, sí, pero tienen sus razones; Ulises miente, engaña y mata sin culpa y no por eso deja de ser un héroe. Y es que los griegos no pensaban el bien y el mal como fuerzas opuestas en una guerra cósmica. Ese maniqueísmo terminó calando en Occidente, especialmente a través de la tradición cristiana. A los griegos les bastaba la ambigüedad de la hybris, el error trágico, la posibilidad de que dos razones legítimas coexistieran sin que ninguna fuera necesariamente perversa.








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Mauricio París

Mauricio París

Abogado experto en tecnología, medios y telecomunicaciones.

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