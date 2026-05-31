Columnistas

IVM: las decisiones de corto plazo que nos llevaron a la crisis

Las reformas que aumentaron la edad de retiro más bien aceleraron la salida de contribuyentes que, de otra forma, habrían seguido trabajando

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Por Nuria Marín Raventós

Por pensar en el cortísimo plazo y limitarse a apagar incendios, se implementan políticas públicas que no cumplen con lo necesario o, peor aún, que empeoran el problema. Este es el caso del IVM.








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Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

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